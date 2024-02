Bac de français : re-cadrage national

Pour « garantir l’équité entre les candidats », des « outils d’aide à l’évaluation nationaux validés par l’inspection générale se substituent désormais à ceux qui, très diversement, ont eu cours jusqu’à présent dans les académies. » Le site Lettres de l’académie de Limoges partage ces documents officiels à prendre en compte à partir de la session 2024 des épreuves anticipées de français au baccalauréat. A explorer et exploiter : éléments de cadrage, tableaux descriptifs pour échelonner les notes des copies « au regard d’attendus précisément explicités », modèle de récapitulatif pour l’oral. Morceaux choisis et points saillants…

Eléments de cadrage organisationnel

« Avant le début du mois de juin, les professeurs doivent faire déposer par l’intermédiaire de leur établissement pour chacune de leurs classes de première un document unique regroupant le récapitulatif des œuvres et des textes étudiés et une version numérique des différents textes-supports pouvant faire l’objet d’une explication linéaire. Les textes étudiés en classe sont à proposer dans une délimitation respectueuse de ce qui fonde leur sens, leur intégrité littéraire et leur intérêt. Cela amène dans de nombreux cas à travailler avec les élèves des textes dont la longueur dépasse le format qui est attendu pour une explication linéaire (à titre indicatif, une vingtaine de lignes de prose continue). Il est alors recommandé de compiler les textes dans leur découpage long et, au sein de l’extrait, de faire ressortir le passage plus bref qui a fait l’objet d’une analyse plus approfondie. La manière de mettre en évidence cet extrait (mise en gras, jeu sur les couleurs de police, lignage, encadré…) est laissé au choix de l’enseignant. »

« Les élèves ont jusqu’au jour de l’épreuve orale pour choisir l’œuvre intégrale autour de laquelle l’entretien se déroulera. Les récapitulatifs n’ont donc pas à comporter un tableau recensant de façon nominative tous les choix individuels. »

« Une recommandation est faite aux établissements : prévoir une salle de préparation et un surveillant de salle. Cette disposition permettra d’éviter que se trouvent au même moment dans la même salle un candidat en situation de préparation et un candidat en situation de prestation qui auraient choisi la même œuvre pour la seconde partie de l’épreuve. »

Eléments de cadrage pour l’oral 1ère partie

Pour la 1ère partie de l’oral consacrée à l’explication linéaire d’un texte (ou extrait de texte) étudié dans l’année semble émerger la conscience de la complexité voire de l’impasse d’une épreuve qui trouve son modèle dans la tradition des concours de recrutement et qui favorise intrinsèquement le psittacisme. « On n’attend pas du candidat, en 8 minutes, une explication exhaustive mot à mot et ligne à ligne. Les nouvelles épreuves orales sont ainsi l’occasion de rompre avec la dérive qui a conduit à ce que les candidats restituent, de mémoire, une analyse apprise par cœur. Il ne s’agit donc pas, ni dans le cadre de la préparation, ni dans le cadre de l’épreuve, de se référer à une sorte de modèle de l’explication de spécialiste telle qu’elle peut être menée dans l’enseignement supérieur, mais bien plutôt de s’entendre sur les éléments saillants qui peuvent être présentés et analysés en 8 minutes par un élève de fin de première, de manière à ce qu’il manifeste sa compréhension d’ensemble du texte et sa capacité à rendre compte de certains aspects de son écriture. » Vœux pieux ?

La question de grammaire « consiste avant tout en une question d’analyse syntaxique mais peut être étoffée par des éléments de connaissance grammaticale qui mettent en perspective la réponse ou par des remarques sur les effets de sens. On privilégiera une des formulations suivantes : « Analysez la structure syntaxique de » + désignation précise de la phrase ou du membre de phrase sur quoi porte l’analyse ; « Quelle analyse syntaxique pouvez-vous faire de » + désignation précise de la phrase ou du membre de phrase sur quoi porte l’analyse « ? »

Eléments de cadrage pour l’oral 2ème partie

Pour l’entretien sur une œuvre librement choisie demeure l’insupportable contradiction entre le mode de préparation dans l’année (la tenue souhaitée d’un « carnet de lecture ») et le mode d’évaluation terminale (l’interdiction de ce même « carnet de lecture »). « Le candidat ne se présente pas à l’épreuve avec son carnet personnel de lecture. On ne peut qu’encourager le fait qu’il en tienne un pour lui-même, dans une démarche formative et pour qu’il enrichisse son rapport personnel aux œuvres. Toutefois, le carnet personnel de lecture n’a aucun caractère obligatoire et n’a pas vocation à être évalué en soi. Autoriser qu’il soit présenté le jour de l’épreuve risquerait de créer une différence de traitement dans l’évaluation des candidats »

Quelques consignes en vrac pour la 2nde partie de l’oral : « L’exposé initial n’est pas noté en soi et ne doit pas être trop long. Il peut durer moins d’1 minute et ne doit pas dépasser 2 minutes. Son but est de servir de point de départ à l’entretien en suggérant à l’examinateur plusieurs pistes d’amorce. Le candidat a la possibilité de se présenter à l’entretien avec un exemplaire de l’œuvre intégrale qu’il a choisie. Mais s’il ne le fait pas, il n’en est pas pénalisé. Parmi les pistes d’entretien, il est conseillé au candidat d’en énoncer au moins une qui fasse le lien entre l’œuvre choisie et d’autres œuvres et/ou certains éléments de la culture littéraire et artistique qu’il s’est acquise. Cela permettra à l’examinateur de ne pas limiter ses questions à la seule œuvre choisie. L’examinateur ne revient pas sur la première partie de l’épreuve ; évitant les questions fermées et trop ponctuelles, il conduit l’entretien de manière ouverte ; les questions doivent être posées de manière à permettre au candidat de rendre compte d’une relation personnelle et sensible à l’œuvre choisie grâce à ses explications et ses arguments ».

