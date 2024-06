Adolescence et pornographie : un webinaire du Crips en ligne

Dans le cadre de l’éducation à la vie affective et sexuelle (EVAS), le Crips Ile-de-France met en place depuis janvier 2024 un cycle de webinaires sur inscription gratuits. Interactifs et d’une durée d’une heure et demie environ, ils sont aussi consultables en replay sur le site de l’association. Le dernier en date, Comment discuter avec les ados de l’impact des vidéos pour adultes, consacré aux jeunes et la pornographie, est désormais en ligne.

Rappelons que le dernier rapport du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes alertait sur la responsabilité de l’industrie pornographique dans l’augmentation et la banalisation de violences sexistes et sexuelles, présentes dans 90 % des contenus pornographiques sans être considérées comme problématiques par une grande partie de la population qui dit même s’en inspirer ; beaucoup de jeunes hommes de 25 à 34 ans allant jusqu’à déclarer que les filles s’attendent à cette violence et l’apprécient.

Prochain rendez-vous : Construire une séance d’éducation à la sexualité, vendredi 14 juin de 10h30 à 12h. Inscription en ligne ouverte.

Webinaires à retrouver sur le site du CRIPS Ile-de-France