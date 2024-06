La BD à tous les étages au Centre Pompidou

5 expositions ! Le Centre Pompidou célèbre le 9ème art dans tous ses espaces et à tous les niveaux, jusqu’au 4 novembre 2024. « La BD à tous les étages » explore cette expression artistique dans toute sa diversité, elle offre une immersion complète dans les multiples univers du genre. Le jeune public est très attendu à cet événement. Une exposition-atelier « Tenir Tête » est proposée aux jeunes de 3 à 7 ans à la Galerie des enfants. La Bibliothèque publique d’information invite, sur réservation, le jeudi 27 juin à 18h, les professeurs à découvrir la nouvelle exposition « Corto Maltese. Une vie romanesque ».

« Bande dessinée 1964-2024 »

Véritable traversée dans l’histoire de la bande dessinée, l’exposition « Bande dessinée (1964-2024) » présentée au niveau 6 du Centre, met en lumière ses trois principaux foyers d’expression : la création européenne, les mangas asiatiques et les comics américains. Elle rassemble les œuvres de 130 artistes de toutes générations et convie les visiteurs à découvrir les évolutions de la BD au fil des décennies, des foisonnements graphiques de l’underground aux styles contemporains les plus abstraits.

L’exposition revient sur 60 ans de création artistique (1964-2024) avec un parcours thématique regroupant une douzaine de sujets : Contre-culture, Effroi, Rêve, Rire, Couleur, Noir et blanc, Histoire et mémoire, Écriture de soi, Au fil des jours, Littérature, Anticipation, Villes, Géométrie. 750 planches originales dialoguent avec des écrans vidéo. On voit la mutation du 9ème art qui s’affranchit de la BD enfantine pour s’intéresser au monde adulte. Un riche programme de manifestations inédites accompagne cette exposition.

La bande dessinée au musée

Au niveau 5 du Centre Pompidou, dans le parcours permanent de la collection moderne (1900-1960), ce sont des maîtres historiques de la bande dessinée qui sont à l’honneur avec six monographies consacrées à Edmond-François Calvo, Will Eisner, Hergé, George Herrimann, Winsor McCay et George McManus, ainsi sont mises en lumière des planches iconiques comme On a marché sur la Lune.

Une quinzaine d’auteurs contemporains exposent des planches en dialogue avec des chefs-d’œuvre de la collection signés Matisse, Picabia, Magritte, Bacon, Balthus, Dubuffet…

« Corto Maltese. Une vie romanesque »

La Bibliothèque publique d’information présente jusqu’au 4 novembre 2024, une exposition dédiée au héros voyageur emblématique de l’auteur italien Hugo Pratt : « Corto Maltese, une vie romanesque ». Créé en 1967, Corto Maltese est devenu l’un des personnages les plus emblématiques de la bande dessinée. Gentilhomme de fortune, aventurier romantique, ce marin anarchiste et solitaire parcourt le monde en traversant les bouleversements politiques et historiques du premier quart du 20ème siècle et en rencontrant les personnalités ayant marqué l’Histoire. Le récit de ses pérégrinations, riches en intrigues et rebondissements, est aussi parsemé de références et de citations littéraires. L’exposition proposée par la BPI explore tout particulièrement cette dimension littéraire des albums de la série. Elle est accompagnée d’une riche programmation : visites guidées, ateliers, rencontres…La BPI invite les enseignants à découvrir l’exposition, le jeudi 27 juin à 18h : l’inscription est obligatoire à juliette.panossian@bpi.fr . Les professeurs peuvent organiser des visites scolaires, sur réservation auprès de visites@bpi.fr

l’exposition « Corto Maltese. Une vie romanesque »

Tenir tête : une exposition atelier

La Galerie des enfants a invité Marion Fayolle, autrice de bande dessinée, illustratrice et romancière française. Autour du thème du campement nomade, une installation immersive, sous forme de bivouac, attend les jeunes visiteurs à la Galerie des enfants.

Le public est invité à découvrir ce qui se cache dans les trois grandes tentes-têtes de l’exposition-atelier. Chacune d’elles abrite des moments de partage, de découverte et d’étonnement. Au-dessus des tentes, de grands mobiles oiseaux-livres survolent l’espace. Une grande fresque murale complète ce paysage entre ciel et terre. La première tente propose d’expérimenter des jeux d’ombres en écho aux veillées estivales.

Dans la deuxième tente-tête, après le temps des ombres, vient le temps des images animées. Confortablement allongé sur le sol, le public se laisse porter par les dessins projetés et animés de Marion Fayolle, dévoilant la finesse, l’humour et la poésie de son univers.

Dans la troisième tente-tête c’est enfin le temps de la contemplation, emmitouflé dans d’étranges duvets, les yeux rivés sur les étoiles-miroirs. À l’extérieur de ces installations, d’autres surprises attendent le jeune public : des ponchos-paysage à revêtir, des poufs-matières pour se reposer et des pierres douces et légères à empiler.

Revue Lagon, Le chemin de terre

L’exploration de la bande dessinée ne serait pas complète sans une invitation à découvrir ses formes les plus contemporaines. Pour célébrer son 10ème anniversaire, et à l’occasion de la publication de son nouveau numéro, la revue Lagon investit les espaces du niveau-1 du Centre Pompidou, avec l’exposition « Revue Lagon, le chemin de terre ». Depuis 2014, cette revue donne la parole à de nombreux artistes émergents, confirmés ou méconnus et leur offre l’opportunité de se faire connaître auprès d’un public international.

La BD hors les cases

Une programmation vivante « La BD hors les cases » enrichit et complète l’événement : 6 semaines de rencontres, performances, ateliers, projections, concerts… invitent petits et grands à partir à la rencontre des artistes qui font la BD aujourd’hui. Les rendez-vous sont nombreux.

En particulier, des ateliers sensoriels, interactifs et immersifs invitent les tout-petits de 6 mois à 2 ans à un moment de découverte et de partage avec leur famille, un premier contact avec la création contemporaine.

L’atelier « La BD, quelle histoire ! » attend les 2-5 ans et les 6-10 ans jusqu’au 27 juillet, et le studio 13/16 tous les mercredis, les 13-16 ans.

Béatrice Flammang

La BD à tous les étages

https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/la-bd-a-tous-les-etages#27464

Le Centre Pompidou

https://www.centrepompidou.fr/fr/