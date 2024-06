Si j’aurais su : l’école inclusive

436 000 enfants en « situation de handicap » en France. Comment sont-ils scolarisés au pays de monsieur Macron ? Une société se mesure à la façon dont elle traite ses vulnérables. Rencontre avec celles et ceux qui les accompagnent, et qui ne baissent pas les bras.

On les appelait les « attardés », les « arriérés », les « handicapés ». En 2005, une loi pour « l’égalité des droits et des chances » permet de normaliser la scolarisation des élèves en situation de handicap. On est alors passé de 134 000 enfants à plus de 436 000. Qu’en est-il aujourd’hui ? Derrière les chiffres et les stratégies électoralistes quelle est la réalité de la scolarisation de ces enfants dans les classes dites « ordinaires », ce que les pouvoirs publics appellent désormais « l’école inclusive » ?

Pour en parler, Laurence De Cock reçoit plusieurs témoins et acteurs de cette « école inclusive » :

– Coline Dussolier, accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) en lycée professionnel

– Cécile Stassi, accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) à Paris

– Frédéric Grimaud, professeur des écoles et chercheur en sciences de l’éducation, auteur du livre Enseignants, les nouveaux prolétaires. Le taylorisme à l’école aux éditions ESF Sciences humaines.

Pour regarder l’émission, c’est par ici