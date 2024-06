Découvrir « La Vie des Classiques »

La Vie des Classiques, « premier portail francophone des Lettres Classiques et de l’Humanisme » ouvre « un espace pour dialoguer, s’informer, apprendre et se distraire », à ceux et celles qui s’intéressent à l’antiquité et pensent que l’on peut éclairer le monde d’aujourd’hui, et mieux le comprendre, en allant voir du côté de la modernité des humanités classiques. Un site à découvrir et arpenter avec les élèves.

Label pédagogique des éditions Belles Lettres, bien connues des enseignant.es de Langues et Cultures de l’Antiquité, le portail vient de lancer une nouvelle série de publications « Les #Lauréats » qui présente un texte original grec ou latin dans un « ordre remanié » correspondant à « l’organisation de la phrase française ». Le texte est accompagné de sa traduction, et de précieuses notes de vocabulaire, de traduction et de culture. Premières œuvres proposées à retrouver désormais tous les mercredis : L’Assemblée des Femmes d’Aristophane, et Médée de Sénèque, toutes deux au programme de la spécialité LCA de 2025 et 2026.

Tous ceux et toutes celles qui se sont déjà essayé.es à une telle approche d’un texte ancien en connaissent tout l’intérêt. Très formatrice, cette manière de parcourir une œuvre, ou un extrait d’œuvre, permet de mieux comprendre comment s’articule le développement d’une pensée dans deux systèmes de langues différents. Elle offre aussi la possibilité de s’approprier des textes plus longs, sans avoir le nez collé à la difficulté du mot-à-mot, et ainsi de retrouver, tout simplement, le plaisir de lire. On pourra aussi, ponctuellement et sur de courts passages, en ne distribuant que la présentation tabulaire du texte ancien en ordre remanié, inviter les élèves à retrouver et recopier, en regard de celle-ci, le texte français (ou l’inverse) : c’est un jeu particulièrement motivant à pratiquer, pas si facile qu’il n’en a l’air.

De nombreuses autres ressources sont, par ailleurs, à découvrir sur le site. Citons, parmi d’autres, la chronique « Passer la flamme » qui, à l’occasion du relai de la flamme olympique, présente les origines antiques de quelques villes étapes ; ou les facétieuses « Chroniques anachroniques » qui construisent des ponts entre l’actualité et le monde antique afin que l’une et l’autre « se miroitent et s’éclairent dans un regard tantôt ou tout ensemble stimulant et amusé, songeur ou inquiet ». Ainsi le site consacre-t-il sa chronique du 8 mai à « la fortitude des femmes » au travers de l’évocation des femmes perses par Plutarque dans Vertus de femmes, ou celle du 8 avril, jour d’une éclipse du soleil de quelques minutes en Amérique du Nord, à un extrait du De Republica dans lequel Cicéron rapporte l’éclipse du 4 août 431 av. notre ère…

Une mine donc pour professeur.es et élèves, pleinement dans l’esprit de l’enseignement actuel des langues et cultures de l’antiquité, résolument moderne, et notamment des programmes de lycée, faits de croisements entre les époques et les œuvres, et de mises en relation de textes anciens et œuvres contemporaines. Y compris dans l’épreuve de spécialité de terminale qui associe pour les deux années à venir La Servante écarlate, de Margaret Atwood à L’Assemblée des femmes d’Aristophane, et Manhattan Medea de Dea Loher à Médée de Sénèque. Très beau programme en perspective.

Claire Berest

Le site « La vie des Classiques »

« Les #Lauréats » et « #En route pour les #lauriers » sont à retrouver sur le site « La vie des Classiques » – Onglet LE CLUB – Ressources pédagogiques

Programme limitatif pour l’enseignement de spécialité de langues et cultures de l’antiquité pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026