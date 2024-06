En route pour les utopies francophones

Le prochain congrès mondial de la Fédération Internationale des Professeur·es de Français (FIPF) aura lieu à Besançon du 10 au 17 juillet 2025 sur le thème « Les utopies francophones en tous genres ». Porté par l’Association Française pour l’Enseignement du Français (AFEF), le congrès reliera les différents enseignements du français en tant que langue première, seconde et étrangère. Un nouveau site est lancé pour accueillir, jusqu’au 4 novembre 2024, les propositions d’interventions (communications orales, affiches, ateliers pédagogiques) autour des 4 axes annoncés : utopies francophones et diversités langagières et linguistiques ; utopies francophones et pratiques d’écriture ; utopies francophones et littératures ; utopies francophones et français langue économique, langue de travail et de communication.

