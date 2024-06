La Cité de l’architecture invite les enseignants le 5 juin

Mercredi 5 juin à 14h, la Cité de l’architecture et du patrimoine invite les enseignants, de la maternelle au lycée, à la présentation de la saison 2024-2025. Pour participer à cet après midi découverte, il est nécessaire de s’inscrire en adressant un mail à mediation@citedelarchitecture.fr et en précisant son établissement. Le lieu de rendez-vous se situe à la Cité de l’architecture et du patrimoine, Plateforme-Hall About, 7 rue Albert de Mun.

La Cité de l’architecture et du patrimoine

L’espace réservé aux enseignants