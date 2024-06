Lire Candide ensemble et aujourd’hui

Lire une œuvre intégrale, est-ce se contenter d’empiler les explications d’extraits ? Christelle Lacroix a transformé l’étude en 2nde du célèbre conte de Voltaire Candide en un projet de classe intitulé « Questionneurs de liberté ». Un Genially partage les différentes activités du chapitre autour de l’argumentation explicite et implicite. L’inspirant travail collectif de contextualisation et d’actualisation favorise l’appropriation chorale de l’œuvre et orchestre des résonances avec le monde contemporain.

« On est d’abord partis sur une analyse collaborative : chaque élève avait en charge un chapitre (30 élèves /30 chapitres). Pour chaque chapitre j’attendais un résumé relatant l’évolution de l’action dans l’espace-temps, une analyse des relations entre les personnages, une réflexion sur les thématiques de critique de Voltaire. Parallèlement, on a abordé l’argumentation explicite avec des articles des philosophes des lumières, et on a réalisé des lectures orales à plusieurs voix comme des discours prononcés en public qu’on a enregistrés et diffusés sur les réseaux sociaux. » Les élèves ont aussi montré combien ces textes trouvaient des échos dans le monde d’aujourd’hui. Le voyageur Candide inspire enfin un travail sur « le thème de la migration qui touche particulièrement notre département 62 » avec « des publications de type carrousel pour Instagram sous la forme de rubriques : « Tu savais ? » « T’as vu ? Et « T’as lu ? » » inspirées de @Ta_voix, le média numérique des ados dans le Nord Pas-de-Calais.

Bilan de l’enseignante : « Je constate à chaque nouveau projet que les jeunes aiment travailler ensemble pour produire quelque chose de commun, que cela les rassure aussi. »

Bilan d’un élève : « Le projet « Questionneurs de liberté » a permis à chacun de mieux cerner l’œuvre dans son contexte historique et de mieux comprendre les idées commençant à se répandre à l’époque. Elle a permis une compréhension plus profonde de ce siècle de changements. Elle avait également un autre intérêt, qui a permis à chacun de se perfectionner. Du fait des nombreux passages à l’oral, nous avons gagné en aisance, avons contribué à la réussite d’un projet de groupe et nous sommes sentis impliqués, tout en rendant notre cours plus vivant. Quant à l’étude des textes à l’écrit, elle nous a permis de développer notre vision actuelle du monde et d’émettre une pensée critique et constructive. »

Jean-Michel Le Baut

