Quand le brevet sert la soupe au SNU

Les 29 et 30 mai dernier, les élèves des établissements français de l’Amérique du Nord ont planché sur les épreuves du Brevet (DNB). Quelle ne fût la surprise des enseignants et enseignantes d’histoire-géographie, mais aussi des autres disciplines, de découvrir le sujet d’EMC. « C’est sans honte ni fards que le sujet d’Enseignement Moral et Civique (EMC) s’est livré à une entreprise de propagande pour le SNU », écrit Laurence De Cock, historienne et professeure d’histoire-géographie, qui réagit dans cette tribune.

Comme chaque année, les collègues attendaient non sans une certaine excitation, les sujets d’examens d’Amérique du Nord qui donnent toujours le « La » pour les milliers d’élèves de l’hexagone convoqués en juin. Gabriel Attal avait promis en outre une montée du niveau du diplôme national du brevet (DNB) censé retrouver sa finalité de barrage vers le lycée, un peu comme le certificat d’étude de nos grands-parents. On était donc toutes et tous très impatients de prévisualiser la sauce à laquelle la cuvée 2024 allait être mangée. Et il faut avouer qu’une fois de plus, ils ne nous ont pas déçus.

Car le sujet nous a réservé une autre surprise : la transformation d’un examen en vitrine de la politique gouvernementale. On ne va pas mentir, ce n’est pas la première fois qu’ils flirtent avec l’auto-promotion, mais disons que cette année, on touche à la perfection.

C’est en effet sans honte ni fards que le sujet d’Enseignement Moral et Civique (EMC) s’est livré à une entreprise de propagande pour le SNU. L’EMC est bien cette matière sur laquelle le gouvernement a décidé de jeter son dévolu pour « reciviliser » les sauvageons comme l’avait annoncé le Président de la République en août 2023. Gabriel Attal avait même annoncé un renforcement de son enseignement au collège, pour l’instant simple effet d’annonce non traduit dans les faits. C’est dire l’importance (démesurée et ridicule) que le gouvernement accorde à cet enseignement. On peut donc supposer que le sujet de DNB, désormais examen national crucial dans le projet de tri sélectif des enfants, a fait l’objet d’une attention particulière.

Voyons voir ce qu’il en est :

On rappellera que l’EMC est un matière censée nourrir l’esprit critique. Aussi faut-il scruter de près le questionnement sur les documents pour comprendre le cheminement intellectuel demandé à l’élève. Force est de constater que c’est assez simple ici puisqu’il s’agit de procéder en deux temps :

– S’assurer que l’élève a bien saisi les informations des documents publicitaires

– Lui demander de mobiliser ces informations pour faire la promotion du SNU auprès de ses camarades.

C’est simple, concis, et franc du collier.

On nous rétorquera sans doute que le gouvernement n’est nullement responsable de la confection des sujets, trop occupé à batailler pour faire accepter l’inique réforme des groupes de niveau/besoins/niveau. Et qu’il faut donc plutôt pointer la responsabilité de collègues et de l’Inspection. C’est sans doute vrai, et même pire tant cela reflète la toxicité d’une chaîne de loyauté fabriquée sur la base d’une soumission aveugle à l’autorité et d’autocensure face à la possibilité – même minime- de la critique.

Il est donc permis de se demander comment enseigner l’esprit critique à des élèves si l’on est soi-même saisi d’effroi à la simple idée d’introduire une pincée de nuances et un soupçon de distance dans l’analyse de documents. Ce n’était pourtant pas impossible à faire comme le montre cette proposition de sujet alternatif élaboré par nos soins.

Car on rappellera que le SNU ne fait l’unanimité auprès de personne sauf le gouvernement. Son coût estimé autour de deux milliards d’euros est un crachat sur l’école publique soumise à toujours plus d’austérité. De plus en plus d’articles montrent en outre que les incidents s’y multiplient : harcèlement, intoxications alimentaires, violences sexistes et sexuelles etc. Non formés, connaissant mal ou pas du tout le monde adolescent, les encadrants ne sont pas à la hauteur de la mission de formation de la jeunesse. On peut craindre en outre que, dans un tel contexte de priorité donnée à la répression plutôt qu’à l’éducation, le SNU ne soit qu’un lieu parmi d’autres de mise au pas de la jeunesse.

On rappellera enfin qu’un régime qui confond un sujet d’examen avec le porte-parolat de sa politique est un régime qui prépare méthodiquement la défaite de la démocratie.

Laurence De Cock