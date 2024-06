Terrains Innovants : Teach At The Right Level

Qu’est-ce que le Teach At The Right Level (TARL), l’enseignement au bon niveau ?

Selon Amos Dembele, directeur de TARL Africa – organisation qui met en œuvre le Teach At The Right Level en Côte d’Ivoire, c’est une approche pédagogique qui renforce la capacité des enseignants à améliorer les compétences fondamentales des enfants et permet aux élèves d’acquérir rapidement les compétences de base en lecture et en arithmétique quel que soit l’âge ou le niveau scolaire.

« L’approche de remédiation est née entre 2001 et 2003 via l’entremise de deux jeunes indiens bénévoles qui souhaitaient trouver de nouvelles modalités d’accompagnement des élèves dans les milieux urbains indiens. Très vite, l’enseignement public a été impacté par cette proche qui a beaucoup évolué depuis sa création, à la suite de tout un tas d’évaluations et d’ajustements » explique Amos Dembele.

