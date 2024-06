15′ chrono : Entrez dans la pédagogie assistée par IA !

Le samedi 8 juin, de 16 à 18 heures, les Cahiers pédagogiques organisent un événement à distance d’un genre nouveau, autour de leur numéro 593, Intelligence artificielle et pédagogie.

Le principe est simple : durant ces deux heures, il sera possible de rencontrer les coordonnateurs du dossier, Julie Higounet et Jean-Michel Zakhartchouk et de nombreux auteurs et autrices, en fonction de ses envies. Ces auteurs sont des experts de l’IA ou des enseignants qui mettent en œuvre l’IA générative dans leur classe.

On peut choisir jusqu’à huit auteurs à rencontrer en visioconférence, pour un tarif de 3 €, soit le prix d’un café !

Pour s’inscrire ou pour avoir plus d’informations, notamment sur la liste des auteurs participant, c’est ici