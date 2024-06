Créer une entreprise sociale et solidaire à l’école

Le projet nommé « Mon ESS à l’Ecole » permet la création de structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) en classe et dans les établissements scolaires. Il ambitionne d’éduquer à et par l’ESS pour permettre l’émancipation collective des élèves. « Les élèves apprennent à coopérer, à questionner l’utilité sociale de leurs projets, et à comprendre les principes de gouvernance démocratique ». Ce projet vise à développer l’esprit critique, à « émanciper les élèves de leurs déterminismes sociaux et à renforcer leur pouvoir d’agir ». Les inscriptions pour l’an prochain sont ouvertes.

