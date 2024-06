Indemnités Rep des AED et AESH : le Conseil d’État rejette le recours

Depuis janvier 2023, les AESH et AED perçoivent la prime Rep ou Rep+ lorsqu’ils et elles exercent en éducation prioritaire. Mais pas une prime équivalente à leurs collègues enseignants et enseignantes. Alors que les professeurs touchent 1734 euros brut en REP et 5 114 euros en REP+ – plus une part modulable pouvant aller jusqu’à 702 euros, les AESH et AES se sont vus octroyer une indemnité de 628 euros en REP et 1851 euros en REP+ – plus une part modulable de 254 euros, soit moins de la moitié. Le SE-Unsa avait dès février 2023 décidé de saisir le Conseil d’État pour dénoncer les « sous-primes » pour ces personnels.

Le 28 mai, le Conseil d’État a rendu sa décision le 28 mai et a rejeté la demande du SE-Unsa de leur accorder le même montant qu’aux autres personnels.