L’Aquarium tropical attend les familles ce week-end

Le week-end du 8 et 9 juin, l’Aquarium tropical du Palais de la Porte Dorée est en fête et vous invite en famille à un tour du monde des rivières ! De nombreuses activités scientifiques, ludiques, artistiques et manuelles vous attendent pour explorer la diversité de ces milieux d’eau douce et comprendre les actions de l’Aquarium pour les préserver. L’eau douce est à l’honneur ! Les rivières sont des milieux de vie à la fois riches et précieux pour notre planète. Peuplées par une faune exceptionnelle, souvent insoupçonnées, les rivières et ses espèces sont aussi fragilisées et menacées par l’action humaine. Pour découvrir la diversité de ces milieux et appréhender les enjeux de préservation, la Fête de l’Aquarium propose un programme varié, particulièrement destiné aux familles avec enfants de 3 à 12 ans : animations scientifiques et ludiques, éco-quiz, ateliers scientifiques, conte en musique, fresque participative, projections cinéma…La variété des ces activités permet de découvrir toutes les actions possibles, qu’elles soient individuelles ou collectives pour préserver ces espèces. L’objectif de cette Fête est de faire des plus jeunes les acteurs de demain pour la préservation du vivant. La Fête de l’Aquarium