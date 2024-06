Appel à ne pas distribuer les flyers « Pour bien préparer sa rentrée en 6e » 

En début d’année, les directeurs et directrices d’école ont eu à distribuer le flyer « Ce qui change pour votre enfant à la rentrée ». Pour ces dernières semaines de l’année scolaire, ils et elles sont encore mis·es à contribution. Le ministère leur demande de distribuer de nouveaux flyers « bien préparer sa rentrée en 6e », cette fois-ci, il s’agit de présenter la nouvelle organisation de la classe de 6e.

Pour le SE-Unsa, il ne s’agit pas moins que d’assurer « la promotion de la propagande progouvernemental » en assurant son « service après-vente »». « Les supports de communication réalisés promeuvent des dispositifs dans leur forme purement théorique, pâle copie du contenu des textes règlementaires. Les groupes au collège, une fois mis en place, ne ressembleront quasi-jamais à la présentation idyllique des supports ministériels tant leur mise en œuvre est difficile et insuffisamment financée », écrit le syndicat qui appelle les directeurs et directrices à ne pas distribuer les documents.

Même son de cloche à la FSU-SNUipp. « La FSU SNUipp, toujours opposée au choc des savoirs et au tri des élèves dès l’école primaire, appelle les directeurs et directrices d’école à ne pas distribuer aux parents le flyer du ministère », nous dit Guislaine David, porte-parole. « Ce n’est pas aux directeurs et aux enseignants de vendre aux parents d’élèves la politique du ministère ».