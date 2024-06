Enquête sur les pratiques pédagogiques : c’est non pour le SE-Unsa

La Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance a lancé une enquête à destination de 376 écoles pour « documenter les pratiques pédagogiques des professeurs des écoles ».

Le SE-Unsa appelle les directeurs et directrices à ne pas remplir cette enquête et a écrit à la ministre de l’Éducation nationale.

« Si au niveau du SE-Unsa, nous ne contestons pas l’intérêt de documenter les pratiques, nous sommes en désaccord important avec la méthode employée » écrit le syndicat. « D’une part, nous doutons fortement des enseignements qui pourraient être tirés de cette enquête. D’autre part, nous nous opposons à la surcharge de travail induite pour les personnels concernés. L’évaluation des pratiques pédagogiques relève directement de la compétence des inspecteurs de l’Éducation nationale lors des visites conseil ou des rendez-vous de carrière. Il semblerait donc pertinent, dans un premier temps, de s’appuyer sur leur expertise pour dessiner les contours des pratiques pédagogiques telles qu’elles existent sur le territoire.

De plus, si le ministère veut appréhender de façon plus précise et scientifique les pratiques existantes, il conviendrait de s’adjoindre les compétences d’équipes de recherche en sciences de l’éducation et de les missionner à cet effet, au besoin sur un échantillonnage d’établissements identifiés par la Depp.

Cette nouvelle enquête signifie inévitablement une charge de travail supplémentaire pour les personnels concernés, et ce, à l’heure où les conditions de travail au sein des établissements sont tellement dégradées que les risques psychosociaux sont l’un des problèmes majeurs de notre institution. Alors que vous souhaitez en outre que de nouveaux programmes entrent en vigueur dès la prochaine rentrée et alors que les fins d’années sont déjà extrêmement contraintes, il est de notre responsabilité de nous opposer à cette enquête ».