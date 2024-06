FNAREN 2024 «  De soi à nous, de nous à soi »

Chaque année la FNAREN, Fédération Nationale des Associations des Rééducateurs de l’Éducation Nationale, organise un Congrès pour favoriser les rencontres, les échanges entre les enseignant.es spécialisé.es chargé.es de l’aide rééducative-relationnelle et oeuvre ainsi à leur formation continue.

La FNAREN regroupe les adhérents des différentes AREN (Association Départementale), tous et toutes enseignants spécialisés qui travaillent majoritairement au sein des RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) et interviennent dans un grand nombre d’écoles maternelles et élémentaires de France métropolitaine et des départements et régions d’outre-mer.

Cette année, l’événement tant attendu se tiendra à Saintes du 9 au 12 juin 2024. Ce sera non seulement le 37e Congrès de la FNAREN, mais aussi le 40e anniversaire de la fédération !!

Pour cette 37e édition, c’est l’AREN 17 qui s’est lancée dans la grande aventure du Congrès. L’équipage des « Voix Liées » s’est enrichi au fil du temps des membres des AREN environnantes afin de faire de ce moment un temps fort de rencontre entre conférenciers, chercheurs, formateurs et congressistes.

Ce congrès se déroulera dans la jolie ville de Saintes, située en Charente- Maritime et labellisée « Ville d’art et d’histoire ».

“Les Voix Liées” seront donc heureuses d’accueillir tous ceux et toutes celles qui souhaitent participer autour du thème :

« De SOI à NOUS, de NOUS à SOI », aider l’enfant à se découvrir pour rencontrer les autres et à découvrir les autres pour se rencontrer.

L’ES-ADR (enseignant spécialisé chargé de l’aide à dominante rééducative-relationnelle) propose une approche globale, relationnelle et psycho-affective des difficultés scolaires, où la singularité de chaque enfant est reconnue. Il l’accompagne pour qu’il puisse apprendre et se construire à l’école dans les meilleures conditions possibles, tout en favorisant sa dynamique de croissance cognitive, sociale, corporelle, affective . Est-il possible de rendre le groupe sécurisant pour chacun ? A quel moment le groupe peut-il occasionner de la souffrance, du rejet ou de l’exclusion ?

Ce 37e congrès sera l’occasion d’approfondir cette question de l’identité et du lien entre soi et les autres pour assurer l’épanouissement de tous, enfants et adultes. Ce moment est aussi l’occasion de réaffirmer la place des réseaux d’aide face aux souffrances visibles dans les écoles, face à l’externalisation des aides, leur rôle dans la défense de valeurs humanistes pour une école prévenante et bienveillante à l’égard de tous.

Au programme des conférences plénières :

André SIROTA, professeur émérite de psychopathologie sociale clinique, directeur de recherches « Naissance du sentiment d’existence »

Bernard CHOUVIER , professeur émérite de psychologie et psychopathologie clinique, « Le conte, une voix pour l’intersubjectivité »

Joël CLERGET, Psychanalyste, écrivain et praticien en haptonomie « Devenir soi avec d’autres »

Serge TISSERON, psychiatre, docteur en psychologie HDR, « Les identités à l’ère du numérique ».

Vous trouverez plus d’informations quant au programme, conférences, ateliers, temps de travail et de réflexion, ainsi que le lien pour vous inscrire (congrès ou conférences à la carte) sur le site du congrès. https://www.congresfnaren2024.fr/