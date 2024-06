Et si pour parler laïcité, on partait des travaux des élèves ? C’est ce que proposent les premières Rencontres de la Laïcité des Pyrénées-Orientales qui auront lieu le jeudi 13 juin au Mémorial du camp de Rivesaltes. Ces rencontres seront l’occasion de valoriser de nombreux travaux d’élèves de classes d’écoles élémentaires et de collège du département, et d’en faire un point de ralliement de toutes les organisations, de toutes les personnes attachées à ce principe.

Premières Rencontres de la Laïcité

Loin des esprits polémiques qui affaiblissent le principe de laïcité en l’adjectivant ou l’utilisent pour ne viser qu’une seule religion, la Dsden des Pyrénées Orientales et la direction du Mémorial du camp de Rivesaltes se sont donné pour objectif de créer un temps de transmission du sens de la laïcité, qui est un principe d’unité et de liberté.

Dans un lieu mémoriel

Le camp de Rivesaltes a d’abord été lieu de réclusion, de concentration, de séparation pour des personnes venant d’horizon divers et dont le point commun est d’avoir été catégorisées comme indésirables tout au long du XXe siècle. Au Mémorial du camp de Rivesaltes, ces souvenirs sont intacts. Ils nous disent qu’aujourd’hui, sont toujours présents à notre table les fruits vénéneux de la désunion du genre humain.

Des Rencontres de la Laïcité, pour tous

Comme l’indique le premier article du Code de l’éducation, « le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. ». Ces rencontres s’adressent donc à tous les élèves dans leur diversité : ruraux, urbains, éducation prioritaire, Segpa, classes bilangues catalan.

Ces rencontres s’adressent aussi au grand public. Les organisations partenaires de l’Éducation nationale (MGEN, MAIF, DDEN, Ligue de l’Enseignement, USEP, ADATEEP, AMOPA, CANOPE, FCPE, OPLC, OCCE, DRAC) proposeront des expositions, escape game, quizz, jusqu’à la conférence conclusive de Frédérique de la Morena, maître de conférences en droit public et membre du Conseil des sages de la laïcité.

Lilia Ben Hamouda