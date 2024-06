Le parti-pris des objets

Raconter l’Histoire par les objets, c’est le parti qu’ont choisi de prendre Laurence Paix-Rusterholtz et Chris Lavaquerie-Klein dans un livre documentaire destiné aux élèves de fin de primaire et aux collégiens et collégiennes, Des objets dans l’Histoire. Illustré à la fois avec humour et justesse historique par Walter Glassog, l’ouvrage raconte, de l’antiquité à la période contemporaine, l’histoire de France, et d’un peu plus loin parfois, à travers 15 objets emblématiques.

Contournant l’entrée habituelle par les grandes dates et les grands personnages, pour y revenir néanmoins, l’ouvrage fait revivre le passé et interroge le présent à partir d’objets concrets, parfois hautement chargés d’une « Grande Histoire », comme la couronne de laurier de César, la tapisserie de Bayeux ou encore le wagon 2419D de l’armistice du 11 novembre 1918, parfois beaucoup plus « quotidiens », mais intimement liés à une époque comme les fers de cheville de l’esclavage, le pavé de 1968, le masque anti-covid…

Une rubrique « Au cœur de l’événement » ouvre chaque article et fait le lien avec un événement précis : le 1er juillet 1751 pour la publication du premier tome de l’Encyclopédie, le 23 avril 1848 pour l’urne électorale et les premières élections au suffrage universel direct (sans les femmes !), le 12 décembre 2015, date de signature de l’accord de la Cop 21, pour l’éolienne du rond-point des Champs Elysées… Elle permet de donner des repères chronologiques clairs, tout en inscrivant l’objet dans une histoire vivante et en marche.

La mise en perspective varie ensuite pour chaque objet, et c’est notamment cette variété d’approche qui va attiser la curiosité et inciter à la lecture, en variant les modalités de celle-ci. Certain.es liront l’intégralité d’un article, d’autres préfèreront picorer çà et là des informations, sauter des pages, revenir en arrière, pour naviguer dans toute une matière qui tire le fil de l’Histoire.

Rapprochements, prolongements, chaque objet est l’occasion d’une enquête passionnante, accessible sur la forme, documentée sur le fond, qui met en valeur la dimension anthropologique des objets et peut largement inspirer des travaux de recherche en classe.

Claire Berest

Des objets dans l’Histoire, Laurence Paix-Rusterholtz, Chris Lavaquerie-Klein, Walter Glassof. Editions Actes Sud jeunesse.