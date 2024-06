L’expo de la semaine : Paris 1924, la publicité dans la ville

À l’occasion des Jeux olympiques de Paris, la Bibliothèque Forney revient 100 ans en arrière et présente, jusqu’au 28 septembre, une exposition inédite en écho aux jeux de 1924 qui se déroulaient également dans la capitale. Le but est de faire découvrir aux visiteurs, le Paris tel qu’il existait en 1924 et de leur faire vivre une véritable immersion dans la capitale à un siècle d’intervalle. Des visites guidées gratuites de l’exposition sont programmées tous les samedis à 15h. Les cartels du parcours jeune public ainsi que le livret-jeu ont été rédigés, dans le cadre du programme « L’Art Pour Grandir », par les élèves de CM1/CM2 de l’école de la rue de Moussy à Paris 2ème.

L’omniprésence de la publicité

Au début des années 1920, la publicité est omniprésente dans Paris. Elle marque la ville de son empreinte. Explorer la publicité diffusée à Paris, il y a un siècle avec ses images et ses slogans, c’est partir à la découverte de la capitale telle qu’elle se présente lorsqu’elle accueille les Jeux olympiques de 1924, appréhender son actualité, sa physionomie, son atmosphère, pénétrer dans les grands magasins, les restaurants, les salles de spectacles..

L’exposition se parcourt en cinq étapes : La rue parisienne espace de propagandes, Repenser la publicité, Le commerce parisien fait sa réclame, Les artistes au service de la publicité, L’invitation au spectacle.

Autour de l’exposition

L’exposition est en accès libre du mardi au samedi de 13h à 19h. La Bibliothèque Forney programme une visite commentée gratuite de l’exposition, chaque samedi à 15h. Un livret de visite est à la disposition de chaque visiteur, et un livret jeu proposé aux enfants. Un parcours jeune public a été imaginé par les élèves de CM1/CM2 de l’école de la rue Moussy à Paris 2ème dans le cadre du programme L’Art Pour Grandir .

Un programme de conférences accompagne cette exposition à Forney et à la Bibliothèque historique de la ville de Paris qui a prêté de nombreux documents pour cet événement.

Pour le public scolaire

Les professeurs peuvent organiser des visites libres ou opter pour des visites guidées avec un conférencier qui s’adapte au niveau des jeunes de l’école au lycée. Toute visite doit être réservée auprès de bibliotheque.forney@paris.fr

Béatrice Flammang

L’exposition « Paris 1924. La publicité dans la ville »

Le livret de visite

Le livret jeu