Nouveaux enseignants : Réseau Canopé vous donne rendez-vous le 26 juin

Profs en scène ! un événement gratuit et ouvert à toutes celles et à ceux qui se destinent au métier d’enseignant où les profs ont la parole. Rendez-vous le mercredi 26 juin de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 h 30, au MAIF Social Club à Paris.

Sur place vous y trouverez des conseils et astuces et surtout des partages d’expérience avec la présence d’enseignants qui ont accepté de monter sur scène, pour raconter leur première expérience dans le métier, donner des repères pour aborder sereinement votre vie d’enseignant et répondre à vos interrogations.

Ne manquez pas également deux conférences inspirantes. La première consacrée à « Une petite histoire de l’intelligence » animée par Samah Karaki, docteure en neurosciences qui abordera les outils, méthodes ou postures à mobiliser en classe pour la développer, voire la valoriser. Suivie par Marie Beretti, docteure en sciences de l’éducation et de la formation qui interrogera sur comment se construit la confiance chez un élève ?

Vous pourrez également déambuler dans le MAIF Social Club à la rencontre des équipes de Réseau Canopé et de la MAIF, partenaire de l’événement ; découvrir l’exposition « Faire corps », pour adapter vos postures d’enseignants et celles de vos élèves et participer à un atelier sur la responsabilité civile professionnelle.

Inscriptions ici

Pensez à vous inscrire, les places sont limitées

En parallèle, pour préparer votre rentrée scolaire, la Librairie de l’éducation de Réseau Canopé vous invite à rencontrer quatre éditeurs spécialisés dans l’édition scolaire : Bordas, Tom Pousse, Calligram et ESF Sciences humaines. Ils vous conseilleront et vous proposeront des ressources adaptées à votre première année d’enseignement. Rendez-vous, le mercredi 26 juin, à la Librairie de l’éducation, au 13, rue du Four, Paris 6e, de 9 heures à 19 heures.