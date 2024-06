Réviser l’Histoire pour le brevet

Les 1er et 2 juillet prochains, les élèves de troisième plancheront sur les épreuves du Brevet. Le site HISTOgraphie propose des exercices pour réviser seul le brevet en Histoire. Des fiches à télécharger permettent aux élèves de réviser les chapitres sur les mouvements d’indépendances et la construction de nouveaux États, sur les démocraties fragilisées et les expériences totalitaires dans l’Europe de l’entre-deux-guerres, sur la guerre froide… Il est même proposé des fiches de mémorisation.

