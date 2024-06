LCA : Artificialis Intelligentia

Le site Lettres de l’académie de Strasbourg propose une séance originale en cours de Langues et Cultures de l’Antiquité (LCA) sur la Domus Aurea, la maison dorée, immense palais impérial construit pour Néron. Il s’agit d’abord d’explorer l’importance et l’influence de la Domus Aurea dans le paysage artistique de l’Antiquité. Puis les élèves se lancent dans des expérimentations avec Artbreeder, une plateforme qui permet de fusionner des images, pour remixer des visuels issus de différentes périodes et styles. Le travail amène une réflexion « sur l’autonomie dans la création artistique, la propriété des œuvres et la valeur relative des contributions humaines par rapport à celles générées par l’IA. » Emerge en particulier la notion de créativité combinatoire : l’activité montre « comment la technologie peut étendre les capacités de combinaison de l’esprit humain, facilitant une exploration créative au-delà de ce qui est immédiatement accessible. »

