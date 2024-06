Le château de Versailles attend les appels à projets des professeurs

Le château de Versailles annonce le lancement de la campagne d’appel à projets pour l’année scolaire 2024-2025. Chaque année des classes, de la maternelle au lycée, sont accompagnées dans la réalisation de projets d’éducation artistique et culturelle (EAC). Cette collaboration offre aux élèves l’opportunité de vivre des expériences pédagogiques gratuites grâce à des rencontres et des visites privilégiées.

Le château de Versailles, fort de son riche passé historique et résolument tourné vers la modernité, permet de construire un projet culturel parmi les huit domaines artistiques de l’EAC. Un interlocuteur dédié et une équipe de professeurs relais accompagne chaque enseignant dans la construction du projet, et propose des visites, des activités, des rencontres adaptés…un suivi personnalisé.

Pour tout souhait de construire un projet EAC en partenariat avec le château de Versailles et pour toute demande de renseignements, il faut écrire à versailleseducation@crm.chateaufersailles.fr

Beatrice Flammang

