Marie Soulié, le sens du partage

Marie Soulié, enseignante de Lettres, les lecteurs et lectrices du Café pédagogique la connaissent depuis de longues années. Férue de pédagogie, elle collectionne les projets innovants. En cette fin d’année, elle les propose « en libre-service » à tous les enseignants et enseignantes. Quand on lui demande ce qui motive ce partage, elle nous répond qu’elle est tout simplement « heureuse » de voir son travail avoir « une seconde vie ». « J’aime voir que mon travail continue à vivre sous d’autres formes, après que les collègues se les soient appropriés. Ca me plait de savoir que toutes ces heures que j’y ai consacré peuvent faire gagner du temps à d’autres enseignants et enseignantes ».

