Nouvelle et belle création pédagogique de Peggy Bernadat, le recueil « Poèmes en Herbes » rassemble les poèmes écrits par les élèves de la classe de 6ème coopérative du collège Dupleix de Landrecies dans le Nord. Le travail est mené dans le cadre d’un projet interdisciplinaire dédié au développement durable. L’artiste plasticienne Anne Brochot a conduit les élèves à réaliser les empreintes végétales de diverses espèces présentes dans le bocage de l’Avesnois. S’en est suivi un travail de paréidolie poétique : les élèves y ont cherché des formes susceptibles de stimuler l’imaginaire et l’écriture. A découvrir : « des acrostiches, des anaphores, des haïkus… où le géranium, l’arum, le bouton d’or ou l’achillée peuvent se métamorphoser tour à tour en fraise des bois, en barque merveilleuse, en arme mythologique… » Un livre numérique rassemble les créations plastiques et littéraires des élèves. L’exposition « Territoires en herbes » permet en cette fin d’année 2023-2024 de les découvrir au collège. L’enseignante exprime sa fierté du travail collectivement accompli. Et le regret qu’à cause du déploiement des groupes de niveau il s’agisse peut-être de l’ultime projet de ce genre avec sa « dernière classe coopérative ».

Le recueil « Poèmes en Herbes »

Peggy Bernadat dans Le Café pédagogique