Education critique à l’intelligence artificielle

Le site Lettres de l’académie de Strasbourg partage des ressources et scénarios pédagogiques déployés à l’occasion de différentes formations et ateliers auprès d’un public d’enseignant·es et d’élèves. Le but est de « développer une éducation critique aux systèmes d’intelligence artificielle en lien avec les compétences médiatiques ». Scénarios proposés : IA, filtres et image de soi ; sensibiliser aux deepfakes ; explorer l’histoire de la Martinique avec l’IA ; découvrir l’IA par le jeu ; mission Tech Future ; les métiers de l’IA ont-ils un genre ; représenter l’intelligence artificielle au-delà des clichés ; le traitement médiatique de l’IA.

