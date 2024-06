ATD Quart Monde : un kit pédagogique pour sensibiliser à la pauvreté

Comment évoquer la pauvreté avec le élèves de maternelle et élémentaire ? ATD Quart Monde propose aux enseignants et enseignantes des classes de maternelles et primaires un kit pédagogique pour donner l’occasion aux enfants, aux élèves de réfléchir en s’amusant à la question de la pauvreté.

Le dossier pédagogique Tapori (mouvement d’enfants d’ATD Quart-Monde) s’adresse à tous les animateurs ou enseignants qui veulent lutter avec les enfants de 7 à 13 ans contre les inégalités et les injustices. Et ils sont nombreux !

Centré sur les fondamentaux de la lutte contre la pauvreté, ce dossier pédagogique a pour trame deux grandes questions :

La pauvreté, c’est quoi ?

Comment peut-on, ici et maintenant, à notre échelle, agir contre elle ?

… et se déclinent en 9 fiches. Il vise à mieux comprendre pauvreté et inégalités, à favoriser amitié et citoyenneté, et à combattre rejet et mépris entre enfants de toutes origines sociales et culturelles, dans l’esprit de citoyenneté et d’amitié de Tapori. Les activités qu’il offre sont de différentes natures : réflexion sur la vie quotidienne et ses difficultés, à l’école, en famille, et dans les lieux de vie des enfants, connaissance des droits et invitation à s’engager pour les défendre; jeux coopératifs ou de de théâtre faisant appel aux émotions et donnant à ressentir et comprendre le monde et les relations humaines ; travaux manuels et créativité requérant une expression personnelle …. Les différentes parties du dossier sont indépendantes et peuvent être abordées dans l’ordre que choisira l’enseignant ou l’animateur.

Le dossier compte également quelques supports pédagogiques et activités adaptés aux plus jeunes (à partir de 4 ou 5 ans). Nous l’avons voulu pour tous, enfants, adolescents, adultes qui les accompagnent, qui croient à l’invention possible d’un monde meilleur.

