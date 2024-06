La grande Lessive : Pareil/ Pas pareil

Nous sommes, à la fois, semblables et singuliers. Pourquoi nos réalisations artistiques devraient-elles être identiques à celles de personnes différentes de nous ? La Grande Lessive® du 17 octobre 2024 offre l’occasion d’expérimenter le « pareil » et le « pas pareil ».

Que signifie « pareil » ? Que veut dire « pas pareil » ? Quel que soit l’âge des participants, définir l’adjectif « pareil » se vérifie une étape incontournable pour déterminer ce qui est à faire. Au terme d’échanges, chacune et chacun disposera de pistes en toutes directions, et comprendra, peut-être, que La Grande Lessive® s’intéresse autant aux problématiques touchant la société dans laquelle tout écart par rapport aux modèles imposés a des conséquences, qu’aux démarches artistiques qui s’emparent de modèles pour introduire distances, variations, perturbations ou ruptures.

« Pareil/ Pas pareil » est un point de départ commun qui invite à passer du « pareil » au « pas pareil » pour enclencher une démarche de création, non à opter pour l’un ou l’autre à notre convenance. Sur le fil de La Grande Lessive®, l’évolution des réalisations enrichira ainsi les réflexions individuelles et collectives. Il n’y aura pas une, mais deux réalisations par personne. En effet, « Pareil / Pas pareil » incite à entreprendre un cheminement artistique en sollicitant décisions, partis pris et pratiques selon des critères personnels, tout en prêtant attention à ses propres réalisations et à celles d’autres personnes. D’explorations tous azimuts en réalisations abouties, d’abandons en trouvailles, une élaboration originale prendra formes, couleurs, textures et sens. Son support restera identique à celui des autres : une feuille de format A4, soit le plus partagé à la surface de la planète. Toutefois, ce « pareil » ne sera « pas pareil » : il aura été transformé en espace créatif unique, avant d’être suspendu en plein-air au fil d’une manifestation d’art participatif ouverte à toutes et à tous.