Rubrique littéraire : Résister

Alors que nous traversons une séquence politique inquiétante, deux livres pour redresser la tête et chercher des pistes sur la liberté, dans l’histoire ou dans la poésie.. Résister ? des histoires individuelles inscrites dans une histoire collective et un collectif à faire vivre pour défendre les valeurs essentielles à nos démocraties, à nos libertés et faire suite à ceux qui de tout temps, et quelque soit l’enjeu se sont battus pour défendre la liberté pour eux-mêmes mais surtout, pour tous.

Libre ! Harriet Tubman, une héroïne américaine, de Fleur Daugey, ill. Olivier Charpentier, Ed. Actes Sud Junior

C’est l’histoire d’une esclave née vers 1820 dans une plantation du Maryland aux Etats-Unis. Dès 5 ans elle est louée à différentes maîtres pour faire le ménage, s’occuper de bébés, tisser, relever les pièges de rats musqués dans les marais : des tâches trop difficiles pour l’enfant qui gardera à vie les cicatrices des coups de fouet qu’elle reçoit quand le travail est mal fait. A la mort de son maître elle décide de s’enfuir, quitter cette vie de servitude, même si son mari refuse de la suivre. De Philadelphie où elle peut mener une vie libre, elle devient conductrice du Chemin de Fer Clandestin, un réseau qui sauve des esclaves à travers le pays. Malgré le danger considérable, elle retourne pendant des années dans le Maryland où elle est recherchée, et sauve environ 80 personnes. Réfugiée au Canada quand la loi autorise d’arrêter les esclaves fugitifs dans les Etats non esclavagistes, elle continue le combat contre l’esclavage, notamment en s’engageant pendant la guerre de sécession au service du Nord. Une biographie passionnante, avec un va-et-vient entre précisions historiques et éléments particuliers de la vie de cette femme dont la vie a été consacrée à la liberté. Un texte accessible dès le cycle 3.

Liberté, de Paul Eluard, Ill. collectif 15 illustrateurs d’ici et d’ailleurs, Ed. Rue du Monde

L’ode à la liberté, diffusée dès 1942 sous le manteau, fait l’objet d’un livre évènement à l’occasion des 80 ans du débarquement qui résonne particulièrement en ces jours post élections européennes. Alors que le fameux et puissant « j’écris ton nom » ponctue toutes les strophes du poème, page après page l’aspiration à la liberté est déclinée par 15 grands noms de l’illustrations d’aujourd’hui. Un festival de couleurs, de douceur, d’émotions pour chacun de ces tableaux qui donnent envie de réciter ce poème, l’apprendre ou le réapprendre, s’imprégner de ces vers qui disent le quotidien de nos vie. Historiquement ancré dans l’esprit de la résistance au nazisme, ce poème a pris une dimension universelle et bouleversante. Comme Rue du Monde sait si bien le faire, en fin d’album quelques pages documentaires pour comprendre : qui est l’auteur, son époque, ses amis, le chemin entre poétique et politique, l’origine du poème et sa fabuleuse aventure. On apprend ainsi que le texte fut largué par les avions britanniques de la Royal Air force sur plusieurs villes de France : un bombardement de poésie pour redonner espoir aux français ! Puisse à nouveau ces mots et leurs déclinaisons par des artistes d’aujourd’hui, par la force de ce magnifique ouvrage, être partagés encore et encore, pour insuffler encore et encore le souffle de la liberté.

Marianne Baby