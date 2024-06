Emmanuel Macron en campagne

Encore un exercice qu’Emmanuel Macron aime particulièrement : les conférences de presse qui ressemblent plus à de grandes messes. Pendant plus de deux heures, mercredi 12 juin, le Président est venu présenter son programme – plutôt celui des candidat·es de son parti.

Pendant des années, l’École a été centrale dans la politique macronienne. Depuis 2017, les réformes se sont accélérées : baccalauréat, lycée général et professionnel, fin du collège, port de l’uniforme, Service National Universel… Pourtant, cela ne semble pas suffire, Emmanuel Macron promet plus.

Rappelant « l’augmentation historique » des enseignants et enseignantes – « augmentation qui n’a pas été connue depuis les années 90 », Emmanuel Macron a affirmé vouloir lutter contre les inégalités, « insupportables pour nos compatriotes ». « Il faut renforcer notre capacité à lutter contre les assignations à résidence et mieux prévenir les inégalités de départ, c’est la promesse républicaine ».

Pour « restaurer l’école républicaine », « priorité indispensable pour le gouvernement à venir », le Président estime qu’il faudra des mesures fortes, « une vraie révolution de l’action publique ». Après le « rétablissement des savoirs fondamentaux, le dédoublement des classes», il promet de redonner le pouvoir aux professeurs qui auront plus de liberté pédagogique, aux directeurs qui pourront recruter et rémunérer plus librement. Il s’agira aussi de revoir la formation des enseignant·es, de garantir qu’ils et elles soient respecté·es, de signer un contrat avec les parents, de renforcer l’enseignement des mathématiques, d’assurer le remplacement des absences et d’améliorer l’orientation. « Autant de chantiers essentiels pour les enfants et leurs familles ».

Autre point central, les écrans – « terreaux de toutes les difficultés » selon Emmanuel Macron qui promet l’interdiction des téléphones avant 11 ans et l’usage des réseaux sociaux avant 15.

Quant au SNU, il a promis sa généralisation dès 2026.

Tout un programme…

Lilia Ben Hamouda

Pour voir la conférence, c’est ici