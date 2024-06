La FCPE lance un appel en faveur de l’école publique

C’est à la suite des résultats des élections européennes et de la dissolution de l’Assemblée nationale, « un séisme », que la FCPE a décidé de lancer son appel. « Notre pays traverse une crise politique majeure pouvant conduire dans quelques jours au chaos de nos institutions républicaines. Cette crise doit être le signal d’une remise en cause de notre projet de société et d’un renouveau de l’école publique pour qu’elle soit toujours plus émancipatrice. L’école n’est pas là pour orienter précocement les élèves en les faisant sortir du système scolaire mais pour les émanciper et les doter d’une culture commune à tous en les scolarisant ensemble le plus longtemps possible ».

La principale association de parents d’élèves rappelle à cette occasion que « l’école n’est pas là pour former des patriotes serviles, à courte vue mais éduquer à l’universalité et la fraternité. L’école n’est pas là pour dégager une élite mais pour donner à tous les élèves les moyens et le pouvoir de se construire un avenir ».

La FCPE exige « l’abrogation du choc des savoirs et de toutes les mesures de ces derniers mois qui portent en elles cette école du passé, du tri et de la division » et renvoie aux 20 mesures pour l’école publique qu’elle a élaborées.