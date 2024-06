Vous avez rendez-vous avec l’histoire les 14,15, et 16 juin 2024

Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille, ou avec vos élèves, découvrez les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique. Plus de 700 manifestations exceptionnelles sont prévues : ateliers, rencontres, visites guidées insolites…Depuis plus de 10 ans, les journées européennes de l’Archéologie incitent le public à aller à la rencontre des acteurs de l’archéologie, qui se mobilisent afin de faire partager leurs connaissances, leurs métiers et leurs découvertes. La journée du vendredi est particulièrement dédiée aux scolaires. Des visites et ateliers leur sont réservés. C’est aussi l’opportunité pour les élèves de restituer leurs travaux développés au cours de l’année autour de projets d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette année, 27 chantiers archéologiques de fouille habituellement inaccessibles, sont ouverts au public. 16 villages de l’archéologie invitent à découvrir l’actualité de l’archéologie, les dernières avancées de la recherche et la diversité de la discipline : Bordeaux, Campagne, Chartres, Corseul, Dijon, Lyon, Mandeure, Marseille, Nanterre, Nice, Saint-Germain-en-Laye, Saint Point, Saint-Florent, Saint-Malo, Strasbourg et Toulouse.

Le musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye propose de nombreuses activités gratuites pour petits et grands. Le village des savoir-faire et des métiers regroupe l’ensemble des ateliers participatifs et démonstratifs, certains accessibles dès 3 ans. Le musée et l’exposition temporaire « D’un monde à l’autre » sont en accès libre. Des visites guidées exceptionnelles sont programmées : La collection Edouard Piette, Un musée dans un château, Vivre au temps des Gaulois, et la projection d’un documentaire, Autun, les vestiges de la Rome gauloise.

Béatrice Flammang

Les journées européennes d’archéologie