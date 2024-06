Chroniques alternatives à l’heure de l’IA

Le singulier projet « Chroniques alternatives » invite à un travail créatif de l’Histoire à l’heure de l’Intelligence artificielle. « Il a pour but, explique Laure Mayer, de stimuler l’intérêt des élèves pour l’Histoire via ce qu’on appelle les « nouvelles technologies » en leur proposant de créer des récits alternatifs du passé à l’aide d’IA génératives. Les élèves doivent produire un document combinant une image générée par IA, un titre et un texte explicatif. Les œuvres peuvent prendre diverses formes : pages de journal, manuscrits, bas-reliefs, … et doivent illustrer une version alternative d’un événement historique. » Initié par Paul Fermon, au lycée Raynouard à Brignoles (Var) et Fabien Lombard, à l’École bilingue de Berkeley (USA), le concours de création d’œuvres uchroniques s’est déployé dans 17 établissements et a décerné ses récompenses le 31 mai 2024.

Présentation par Laure Mayer

Les résultats de l’édition 2023-2024