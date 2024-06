Le snU.pden-FSU appelle à la mobilisation des personnels de direction

Le snU.pden-FSU, syndicat de chef·fes d’établissement appelle les personnels de direction à s’engager pour la victoire des forces de progrès social. « Les personnels de direction doivent prendre toute leur place dans cette mobilisation ».

Il rappelle que « l’expression syndicale est un droit constitutionnel et qu’il est garanti par nos statuts ». « Les injonctions données par la hiérarchie qui prendraient le prétexte du devoir de réserve pour faire pression et empêcher la participation à ces actions ne seront pas tolérées. Notre qualité de fonctionnaires n’annule pas les droits que nous avons comme citoyens de nous engager et de manifester. Il en va plus que jamais de la préservation des valeurs que nous servons ».

« Passés les chocs du résultat aux élections européennes, marquées par un score record de l’extrême droite en France, et de l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale par le Président Macron, le snU.pden-FSU appelle tous les personnels de direction à se mobiliser pour la victoire des forces progressistes lors des prochaines élections législatives » écrit le snU.pden-FSU. « Le Rassemblement National porte des valeurs et un projet antagonistes aux nôtres. La xénophobie, la haine et la peur de l’étranger, l’abandon des solidarités, dont la sécurité sociale, le renfermement nationaliste, la régression des droits des femmes, une éducation abandonnant tout objectif émancipateur, tels sont quelques éléments programmatiques du RN tels qu’ils étaient portés lors des dernières élections. De cela nous ne voulons pas. Nous nous opposerons au RN, à l’extrême droite avec toutes nos forces ».

« Les conséquences pour notre système éducatif du résultat des prochaines élections législatives seront fondamentales pour son évolution et les moyens qui lui seront attribués.

Nous nous sommes opposés aux réformes de ces dernières années. Nous avons développé des propositions alternatives pour une véritable démocratisation du système éducatif, pour permettre la réussite de toutes et tous, pour des objectifs ambitieux et émancipateurs.

Une porte s’ouvre pour permettre la victoire du camp progressiste. Le mouvement syndical doit, par des actions fortes et déterminées, peser de tout son poids pour s’opposer à l’extrême droite et permettre la victoire du front unitaire porteur des valeurs et des éléments de programme qui répondent aux attentes et aux exigences portées par notre Fédération Syndicale Unitaire ».

