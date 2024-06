L’École et les IA Génératives

Les intelligences artificielles génératives impactent directement la sphère des savoirs et de l’école. Réseau Canopé organise le mercredi 26 juin, une journée consacrée à cette thématique, proposant un éclairage concret à destination de l’ensemble de la communauté éducative.

Comment adapter un outil grand public au service de la construction de savoir et de compétences pour l’enseignant et pour l’élève ? L’événement a pour objectifs d’analyser les impacts sociétaux et culturels des IA génératives et d’appliquer des compétences de pensée critique pour évaluer les contenus produits avec les IA. Ce, pour une utilisation responsable et émancipatrice des IA génératives dans divers contextes.

La journée se déroule en deux temps dans 49 Ateliers Réseau Canopé :

Le matin de 9h30 à 12h30, participez en présentiel à un atelier de mise en pratique pour dialoguer avec une IA en utilisant un modèle de langage, et assistez à la diffusion en direct d’une table ronde avec trois experts de l’utilisation de l’intelligence artificielle :

· Erwan Paitel, administrateur de l’Etat, rapporteur de la commission « l’IA, notre ambition pour la France »

· Justine M. Cassell, professeure et chercheuse américaine, s’intéressant à la conversation entre humains et machines et faisant partie du conseil national du numérique français

· Clément Fantoli, enseignant en technologie au collège, auteur, formateur en INSPE et utilisateur des IA avec ses classes.

L’après-midi, de 13h30 à 16h30, assistez dans l’un des 49 Ateliers Canopé participants à la retransmission d’une table ronde avec des experts du monde de l’intelligence artificielle générative :

· Alexandre Gefen, directeur de recherche au CNRS, pionnier des Humanités Numériques en France,

· Denis Millet, délégué académique au numérique

Ils seront rejoints par un enseignant qui témoignera de son utilisation de l’IA avec ses élèves et des compétences développées par ceux-ci. Cette table ronde sera suivie d’un atelier animé par les formateurs Canopé consistant à paramétrer une IA pour identifier les compétences que les élèves doivent mobiliser pour utiliser de manière éclairée ce type d’outil.

Inscrivez-vous ici dès maintenant dans l’Atelier Canopé de votre choix (ouvert à toutes et tous)