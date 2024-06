L’expo de la semaine : Histoires paralympiques, de l’intégration sportive à l’inclusion sociale

Le Panthéon présente, jusqu’au 29 septembre 2024, une exposition consacrée aux Jeux paralympiques. Elle relate l’évolution du sport paralympique, et l’impact que ces sportifs ont eu sur l’inclusion et l’image des personnes handicapées dans la société. Elle est découpée en quatre chapitres chronologiques, démontrant le long processus d’intégration des athlètes et de leurs handicaps.

Un parcours chronologique

Organisée de manière chronologique, l’exposition mêle archives, affiches, photographies, matériels sportifs, objets et documents audiovisuels. L’enjeu est de mettre en évidence d’une part le processus d’intégration progressive d’athlètes ayant une diversité de handicaps et, d’autre part, la mutation des discours, images et matériels associés aux pratiques compétitives.

L’exposition est organisée selon une logique chronologique mettant au jour quatre grands moments. 1948-1960, des jeux, à l’hôpital relate l’origine des compétitions sportives et des jeux réservés aux handicapés, leur création en 1948. 1960-1989, des jeux « para olympiques » de Rome au paralympisme montre l’ouverture des jeux à toutes les incapacités motrices, sensorielles ou intellectuelles, et leur organisation tous les 4 ans, dans la même ville que les Jeux olympiques. 1989-2012, le nouveau paralympisme : diversifier et regrouper , ce troisième espace relate comment les années 2000 ouvrent une nouvelle ère dans laquelle le mouvement paralympique devient le vecteur d’un message fondé sur la fierté de la différence et la revendication d’une société plus inclusive. 2012-2024, vers le grand spectacle de la fierté : Jeux paralympiques de Londres 2012, le dernier espace se focalise particulièrement sur les jeux de Londres avec des performances sportives d’un genre inédit, et sur ceux de Tokyo en 2021 avec l’apparition de nouvelles disciplines et l’émergence de nouvelles figures paralympiques.

Un espace est réservé à l’écoute d’interviews d’athlètes actuels.

L’exposition fait ainsi écho aux grandes personnalités qui reposent au Panthéon et ont mérité la reconnaissance de la patrie par leur engagement citoyen ou leur défense des valeurs républicaines, en particulier Louis Braille, l’inventeur de l’écriture tactile.

Autour de l’exposition

Des rencontres sont proposées au Panthéon autour de l’exposition. Réunissant des parathlètes, des professionnels et des spécialistes, elles offriront des regards croisés sur les compétitions, l’archéo-anthropologie, la médecine ou encore la littérature pour appréhender avec un œil nouveau le corps et le sport.

Le public est invité à découvrir l’exposition à travers 3 visites commentées par les commissaires : vendredi 30 août, mercredis 11 et 18 septembre, toujours à 11h.

Pour le public scolaire

Les professeurs peuvent organiser des visites libres de l’exposition. Ils peuvent opter pour un parcours-découverte d’1h30 avec un médiateur qui s’adapte au niveau des jeunes, ou opter pour une visite-atelier de 2h qui comprend une visite du Panthéon et de l’exposition suivie par un atelier où les participants sont invités à s’exprimer sur divers thèmes liés à l’exposition, comme le handicap… Toute activité doit faire l’objet d’une réservation : reservations.pantheon@monuments-nationaux.fr

Béatrice Flammang

L’exposition « Histoires paralympiques »

L’espace réservé aux enseignants