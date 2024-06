L’Unsa éducation interpelle les « partis politiques démocratiques »

Dans un courrier adressé aux responsables « des partis politiques démocratiques », plusieurs responsables de l’UNSA éducation appellent, « face à l’urgence du calendrier imposé et à l’importance des enjeux », à se « mobiliser pour faire entendre, durant les 3 semaines à venir, le projet de société que nous défendons ».

« En tant qu’organisation syndicale, pour les personnels que nous représentons, mais aussi par notre engagement à construire une société plus juste, plus solidaire, plus humaniste, nous vous demandons de proposer pour demain, un véritable pacte de vivre-ensemble.

C’est pourquoi aussi, nous dénonçons avec force et détermination les projets de l’extrême droite, leurs mensonges, leurs incohérences, leurs réponses simplistes et populistes, qui ne sont que des illusions de solutions.

Nous appelons à reconnaitre d’urgence les défis qui se posent aux services publics d’éducation et d’enseignement agricole, d’enseignement supérieur, de recherche, de culture, de jeunesse et des sports. 50 000 collègues nous ont confié dans notre baromètre annuel leur priorité sur leurs conditions de travail, sur le sens de leur mé.er : nous revendiquons un projet de société qui – enfin – en tienne compte ».

« L’heure est à l’union et à la cohésion des forces démocrates. Ne ratons pas ce rendez-vous ».