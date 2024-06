La Commission Permanente du Conseil National des Universités (instance nationale représentative de l’ensemble des sections du Conseil National des Universités), « exige l’abandon des réformes en cours concernant le service public d’enseignement supérieur et de recherche, notamment l’acte 2 de l’autonomie des universités et la réforme de la formation et du recrutement des enseignants » au vu du « contexte actuel issu de la dissolution de l’Assemblée Nationale ».