Echangez vos élèves !

Un Air Bn’B pour l’Ecole ? C’est l’esprit du projet « Collège Bn’B » qui veut favoriser les échanges scolaires entre établissements, en France et en simultané. Le projet a été conçu par Anne Bannier, Vinciane Debled et Clara Gougay, enseignantes au collège Thérèse Pierre à Fougères. Le principe de Collège Bn’B est de « proposer des voyages scolaires plus solidaires et collaboratifs, donc plus riches pédagogiquement et moins coûteux ». Les élèves échangent leurs familles, ce qui permet de faire des économies sur l’hébergement et la restauration. Ils échangent aussi leurs enseignant·es, ce qui favorise le partage de ressources et projets pédagogiques. Un site permet la prise de contact entre enseignant·es et établissements.

