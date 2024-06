Rubrique littéraire : Tout au fond de la mer, les poissons…

Alors que chacun commence à rêver de plages, de baignades, de mer et d’océan, deux histoires de poissons. Un conte, une incroyable histoire de pêche racontée par un grand-père à sa petite fille qui ne veut pas dormir. Et la vie sous l’eau pour un drôle de poisson à tête de fesses…

Le poisson caméléon, de May Angeli, Ed. Des Éléphants

Ce soir-là Séquoia ne veut pas dormir. Malgré la promesse d’une balade en mer le lendemain, elle réclame une nouvelle histoire à son grand-père. Celui-ci se lance alors dans le récit d’une partie de pêche : ce matin-là le temps était superbe et la barque était prête, avec de quoi pêcher, un peu de thé et des sandwichs. La mer était lisse, mais aucun poisson ne mordait à l’hameçon. De plus en plus de mauvaise humeur, le grand-père reçoit alors la visite d’un cormoran effronté et moqueur. « tu ferais mieux de regarder sous la barque ! Les poissons que tu voulais attraper, la bête en or les a croqués ! » explique-t-il. L’homme et l’oiseau vont alors s’allier pour chasser le gros poisson tranquille qui s’est installé à l’ombre de la barque. Comme le poisson qui change de couleur, passant de l’or au bleu, les merveilleuses gravures sur bois de l’artiste jouent sur ces deux couleurs. L’or du ciel à l’aube aux reflets sur l’eau, aux contours de la barque et aux becs des cormorans et aux écailles de poissons. Il s’harmonisent avec intensité aux bleus de la mer et du ciel. Un avant-goût de vacances avec cette jolie histoire en famille.

Poisson Fesse, de Pauline Pinson, ill. Magali Le Huche, Ed. Les Fourmis rouges

Pas facile d’avoir une tête pas comme les autres ! Poisson-Fesse a une tête de fesses et tout le monde le lui dit. Faire rire les autres en faisant des prouts avec sa bouche, ça va un moment, mais on n’a pas tout le temps envie de faire le rigolo. Poisson-Fesse part alors explorer les profondeurs et rencontre d’autres étranges créatures comme un poisson-lanterne, un poisson-entonnoir et même un poisson-clé à molette. Mais c’est surtout la rencontre avec un poisson-tomme de Savoie qui va changer sa vie ! Encore plus bizarre que lui, ce drôle de poisson va s’avérer être fort intéressant. Plutôt laid ou plutôt beau ? Au fond ( et oui !) ce qui compte c’est le plaisir des découvertes, des jeux, et même d’échapper aux filets des pêcheurs… et finalement, s’apercevoir qu’une tête de fesses ça ressemble pas mal à une tête de cœur ! Au-delà de l’histoire farfelue qui enchante les petits, une ode à l’amitié et à la différence magnifiquement servie par les illustrations toujours efficaces et pleine d’humour de Magali Le Huche. Dans ces profondeurs sombres, le rose fluo de notre héros et ses bouilles expressives guident notre découverte page après page.

Marianne Baby