Le Snes-FSU appelle à voter pour le programme du Nouveau Front Populaire

Mercredi, c’était le snU.pden qui appelait à voter pour le programme du Nouveau Front Populaire, aujourd’hui, c’est le Snes-FSu – . « Dans ce moment grave et historique, le SNES-FSU prend ses responsabilités. Il ne s’agit pas seulement de s’exprimer en contre. Aussi, en toute indépendance, le SNES-FSU soutient le programme du Nouveau Front populaire et les candidatures qui le portent au 1er tour. Cet appel n’est pas un chèque en blanc au Nouveau Front Populaire. L’histoire sociale nous montre que le progrès social n’a été conquis que par les luttes. Quelle que soit la situation politique du pays le 8 juillet au matin, le SNES-FSU poursuivra les mobilisations pour faire avancer ses exigences propres pour l’École et la Fonction publique » écrit le syndicat majoritaire des professeur·es du second degré.

Le syndicat rappelle qu’il « s’inscrit de longue date dans le combat contre l’extrême droite« . « Le RN a un programme de division, de discriminations, émaillé de mesures anti-sociales qu’aucun discours ne saurait masquer: le RN se soucie peu du sort des salariés, notamment les plus abîmés par un monde du travail de plus en plus brutal. Dans l’Éducation nationale, il exalte une École du passé mythifiée pour mieux entériner l’ordre social et veut mettre au pas les personnels. Les expériences étrangères le montrent, quand l’extrême droite prend le pouvoir par les urnes, elle ne le rend pas de manière démocratique. L’arrivée de l’extrême droite au pouvoir serait aussi synonyme de danger, de discrimination, de violences physiques contre les immigrés, les femmes, les personnes LGBTI car l’extrême droite hait la différence. Dans ce moment décisif et historique, soyons au rendez-vous pour battre l’extrême droite « .