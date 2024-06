We Are Here au Petit Palais

Pour la première fois, le Petit Palais ouvre ses portes aux artistes d’art urbain les invitant à engager un dialogue subtil avec ses collections permanentes et son architecture. Une véritable exploration d’art urbain s’offre ainsi aux visiteurs à travers un parcours d’œuvres inédites accessible gratuitement. Le titre de l’exposition, We Are Here, utilisé comme slogan dans divers contextes historiques et contemporains, exprime la visibilité et la légitimité acquises par le mouvement Street Art. Une scénographie immersive invite le public à plonger dans toute la diversité et la richesse de ce mouvement artistique.

Treize artistes du mouvement Street Art, de la scène nationale et internationale investissent le Petit Palais avec des œuvres exceptionnelles et monumentales en tissant des liens avec les collections du musée. La déambulation conduit les visiteurs jusqu’à une installation d’une centaine d’œuvres, présentées dans une seule salle : cet accrochage spectaculaire a été pensé comme un hommage au Salon des Refusés, qui a permis de découvrir de nombreux créateurs de grand talent. La diversité des œuvres présentées permet d’apprécier toute la richesse et l’inventivité de ce mouvement.

L’exposition est accessible à tous et totalement gratuite.

L’exposition We Are Here