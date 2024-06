Bien-être à l’école : des pratiques pédagogiques qui font la différence  

Améliorer le bien-être à l’école par le biais de projets de classe et de pratiques pédagogiques, c’est possible. Réseau Canopé organise de nombreux webinaires ces prochains jours pour vous accompagner sur cette thématique.

Les études montrant l’importance du bien-être à l’école se multiplient et, toutes dressent le même constat : le bien-être a un réel impact sur les apprentissages, la réussite scolaire des élèves et l’épanouissement professionnel des enseignants. Bien-être des élèves et bien-être des enseignants sont intimement liés et ont un impact direct sur le climat scolaire d’une classe ou d’un établissement scolaire. Dès lors, l’amélioration et le développement du bien-être représentent de véritables défis au sein des établissements scolaires, des classes.

En fédérant les élèves autour d’un projet commun, en les engageant dans des actions collectives ou en les impliquant dans la vie de l’école, les projets de classe participent justement à maintenir des relations fréquentes et chaleureuses entre pairs et à développer un sentiment d’appartenance à un groupe. Une dimension collective nécessaire pour se sentir bien et en sécurité. Et, à l’école, les projets ou les dispositifs collectifs ne manquent pas. Réseau Canopé, opérateur public de formation des enseignants propose, une offre complète de formation et de ressources avec la possibilité de participer à de nombreux webinaires ces prochains jours :

Pour en savoir plus et découvrir de nombreuses ressources, c’est par ici