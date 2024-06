Le concours national sur l’histoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie est ouvert à tous les professeurs et élèves volontaires du secondaire, mais aussi à tous les mouvements de jeunesse. Pour sa troisième édition, le comité pédagogique a reçu le conseil scientifique de six historien.nes : Mme Raphaëlle Branche, Mme Charlotte Courreye, Mme Annick Lacroix, M. Didier Guignard, Mme Claire Marynower, M. Hugo Vermeren. Voici la thématique pour 2025 : « L’Algérie en mouvements : mobilités et migrations (1830-1962) ». Il est possible de participer soit par une épreuve écrite, soit par une œuvre collective, soit par une œuvre individuelle.

Les inscriptions sont ouvertes à l’adresse suivante : concoursscolairehga@gmail.com

Le site internet www.a2cga.com peut vous aider et le site eduscol va être mis à jour sous peu.

Le livret pédagogique pour accompagner les professeurs est téléchargeable ici .

Vous pouvez adresser des demandes de conférence aux six historien.nes : nous transmettrons.

Des capsules vidéo seront bientôt mises en ligne afin de présenter les différents angles de la thématique.

Le jury corrigera les épreuves le 2 juin 2025 à l’Institut du Monde Arabe et les lauréats seront reçus au Sénat fin septembre 2025.

Dossier à téélcharger concours