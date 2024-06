FSU-SNUipp : l’École fait front

La FSU-SNUipp, à l’image de tous les syndicats de la FSU, appelle à voter pour le programme du Front Populaire. « La FSU-SNUipp, avec les organisations syndicales et le mouvement social a pointé l’urgence d’agir ensemble pour conjurer l’arrivée de l’extrême droite aux plus hautes responsabilités du pays et indiqué qu’elle prendrait toute sa part dans la construction de l’unité au côté de la société civile organisée. L’objectif est bien de contribuer à bâtir une alternative sociale, féministe et écologiste aux antipodes de ce que porte l’extrême droite ainsi que les politiques néolibérales qui font son terreau depuis des années.

Depuis plusieurs années, la FSU-SNUipp dénonce et combat la politique néolibérale du gouvernement d’Emmanuel Macron dont la responsabilité dans la montée du Rassemblement National est sans appel. Dans l’éducation, la loi de transformation de la Fonction publique, ou le développement du salaire « au mérite » seraient renforcés par l’accession du RN au pouvoir. Le renforcement de l’école privée, les mesures du choc des savoirs ou encore le port de l’uniforme sont directement inspirés du programme de l’extrême droite.

Le « nouveau front populaire » transpartisan, rassemblant les forces de gauche engendre une dynamique et l’espoir d’une alternative politique au travers d’un programme qui rassemble beaucoup de nos revendications.

La situation d’urgence oblige, sans que cela soit contradictoire avec l’indépendance et l’autonomie syndicale qui ne veut pas dire neutralité. La FSU-SNUipp prend ses responsabilités de syndicat majoritaire de luttes et de transformation sociale en prenant part à cette dynamique, seule réponse possible au refus de l‘arrivée de l’extrême droite à Matignon ».

C’est donc dès le premier tour que la FSU-SNUipp appelle « à faire barrage à l’extrême droite et à voter pour une véritable alternative de progrès et de justice sociale, que l’on retrouve dans le programme du Nouveau front populaire. Soutenir ce programme ne constitue pas pour autant un blanc-seing ». « Parce que le progrès social ne s’est jamais réalisé sans les luttes, quel que soit le résultat du vote, la FSU-SNUipp continuera à porter ses revendications et à mobiliser, pour une école et une société plus justes. Elle continue dans la période à appeler aux manifestations contre l’Extrême droite et pour le progrès et la justice sociale ».