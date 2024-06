L’expo de la semaine : Bourdelle, la mémoire des objets

L’exposition « La mémoire des objets » propose une immersion inédite dans l’art et la vie du sculpteur Antoine Bourdelle (1861-1929) à travers un dialogue entre ses œuvres et les objets personnels qui les ont inspirés. Pour la plupart inédit, ces objets constituent le fil conducteur du parcours : par leur pouvoir d’évocation, ils donnent des clés pour comprendre l’œuvre, l’art de Bourdelle. Un parcours enfant est prévu pour les jeunes visiteurs. Des activités sont organisées autour de l’exposition.

Un parcours chronologique

L’exposition se compose de six étapes : Fils d’ébéniste, Une enfance pastorale, Les souffles du Quercy, Une lampe pour monument, Objets de la sacralisation, et Œuvres ultimes, derniers témoins.

Né à Montauban (Tarn-et-Garonne), Bourdelle évoque souvent ses origines régionales et familiales dans ses écrits, ses dessins, ses interviews…Il aime souligner ce que son art et sa personnalité doivent à ses racines. Toute sa vie, il garde la nostalgie du monde agreste de son enfance, et la campagne du Quercy se confond avec la Grèce antique…une cloche d’alpage, la petite syrinx (flûte de Pan) de son grand père… sont des objets symboliques. L’intérêt de ces objets, souvent modestes, réside dans ce qu’ils racontent de la vie et de l’œuvre de l’artiste.

Les étapes suivantes sont consacrées aux dernières œuvres de Bordelle, notamment le monument aux morts de Montceau-les-Mines où l’artiste rend hommage aux mineurs et aux femmes qui travaillent dans la mine : il conçoit une œuvre formellement originale, qui renouvelle le genre du monument aux morts.

Autour de l’exposition

Un parcours enfant est prévu pour les jeunes visiteurs : Des cartels enfants sont répartis dans les différents espaces. Ils sont consacrés aux objets collectionnés par Bourdelle, et témoignent de l’époque et du contexte social de création du sculpteur. Ces cartels apportent un éclairage sur la fonction de chacun de ces objets. Ils soulignent également la manière dont Bourdelle intègre et transforme ces derniers dans ses dessins et ses sculptures. Les jeunes doivent retrouver ses objets dans son œuvre.

Pour le public scolaire

Le Service des publics accueille les écoliers, les collégiens et les lycéens pour une découverte de l’œuvre d’Antoine Bourdelle. Autour des collections permanentes comme des expositions temporaires, il propose un programme varié d’activités adaptées aux différents niveaux de classe, en lien avec les programmes scolaires. Des conférenciers et des plasticiens animent ces activités.

L’activité débute par une visite des collections et /ou de l’exposition temporaire au cours de laquelle les élèves se familiarisent avec le vocabulaire de la sculpture et l’œuvre d’Antoine Bourdelle. Cette visite peut être suivie d’un atelier de sensibilisation aux volumes et de découverte des techniques artistiques. La visite et l’atelier sont menés à la lumière du thème retenu par l’enseignant.

Toutes les activités se réservent obligatoirement. Le Service des publics est joignable au 01 84 82 14 55 et par courriel EPPM-bourdelle.reservations@paris.fr

Béatrice Flammang

L’exposition « La mémoire des objets »

Les activités pédagogiques