Un Micro-journal pour des Micro-structures

Depuis plus d’un an maintenant, un bulletin d’information est né dans les académies d’Amiens et de Lille : le Micro-journal. Ce bulletin s’est construit avec la volonté des enseignants des Micro-lycées et des Micro-collèges de mettre en commun le fruit de leur travail et de leur expérience. Julie Maquet, rédactrice, vous présente cette publication originale.

Depuis la création du premier Micro-lycée dans cette grande région, à Amiens, dix années se sont écoulées et de nombreux jeunes ont retrouvé le chemin de l’École sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France. Dans cette grande académie, ce sont aujourd’hui sept structures qui réalisent ce travail spécifique. Il existe, en effet, un Micro-lycée par département (Amiens, Creil, Saint-Quentin, Maubeuge, Liévin) et deux Micro-collèges (Amiens et La Fère). Un Micro-collège va également ouvrir ses portes dans le département de l’Oise à la rentrée prochaine. Deux structures sont à l’étude dans le département du Nord.

Permettre à des jeunes de retrouver la forme scolaire, de redevenir élève, d’obtenir un diplôme, puis s’orienter sont des objectifs essentiels dans ces structures. Dans une région où les indicateurs socio-économiques sont fortement dégradés, favoriser l’égalité des chances devient alors un enjeu démocratique majeur. C’est dans les territoires marqués par un important taux chômage, de pauvreté ou encore un niveau de diplôme peu élevés, comme le nôtre, que les microstructures œuvrent à l’amélioration du retour à l’École des jeunes qui en sont le plus éloignés.

Ces structures de retour à l’École (qualifiées de SRE par notre ministère) sont aujourd’hui des lieux où les élèves peuvent renouer avec les sources de la Vie, au sens de Célestin Freinet. Cet état de fait n’est possible que grâce à l’investissement et au travail quotidien des enseignants.

Les savoir-faire réalisés dans ces structures sont spécifiques pour les enseignants qui décident de les intégrer.

Lors de la création du Micro-lycée d’Amiens en 2014, peu de ressources étaient disponibles sur les Micro-lycées, voire sur le thème du décrochage ou du raccrochage scolaire. À ce jour, peu sont disponibles sur les Micro-collèges.

Le Micro-journal a donc plusieurs objectifs pour nous, enseignants de ces structures. Cette publication mensuelle permet d’abord aux équipes éducatives de trouver une sélection de ressources relatives aux enseignements dispensés. Ainsi, une partie du bulletin est consacrée aux publications et à l’actualité de la recherche sur le décrochage et le raccrochage scolaire (travaux de recherche, rapports publics, publications d’enseignants par exemple). Elle relaie également les expérimentations menées sur le territoire national. Celles-ci contribuent à enrichir les expériences professionnelles et la réflexivité pédagogique.

La seconde partie du bulletin crée un véritable espace de liberté professionnelle et d’écriture. Ce temps dédié à l’écriture, puis à la lecture, dans nos lieux de vie, nous permet de partager nos succès, nos échecs, ou nos interrogations. Il nous donne de la force pour tenir bon quand nous doutons. Le micro-journal a très souvent embelli les pauses des collègues. J’ai vu des collègues sourire, rire, pleurer, à la lecture des textes écrits par chacun.

Ce micro-journal dépasse aujourd’hui probablement les petites ambitions dont il avait fait preuve. De nombreux collègues sont aujourd’hui en demande afin de le lire sur l’ensemble du territoire. Si vous aussi, vous l’êtes, vous pourrez le recevoir avec grand plaisir.

Julie Maquet

Coordinatrice du Micro-lycée d’Amiens.

Bulletin d’information Juin 2024 2