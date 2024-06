En vacances avec Zeus et la bande de l’Olympe

14 jours pour tout connaitre des quartiers infernaux d’Hadès, de la voie lactée d’Héra ou des croisières de Poséidon … c’est le défi que lance Julie Wojciechowski à ses lecteurices dans ce drôle de petit cahier de vacances, Chez les dieux de l’Olympe. 100 jeux pour progresser, publié par « La Vie des Classiques » et illustré par Djohr. Que l’on soit helléniste débutant.e ou confirmé.e, jeune ou moins jeune, ou tout simplement curieux.se de l’antiquité, l’autrice nous invite à un périple dans la langue et la culture grecques anciennes, plein de découvertes et de détours ludiques. Chacun.e y trouvera son chemin et son bonheur : quiz du tonnerre pétrifiants et infernaux, assemblage d’ostracon de poterie, mots croisés maniaques, enquêtes étymologiques, labyrinthes alphabétiques, pixel art énigmatiques, mots mêlés divins, coloriages d’amphores… et pourra s’amuser en plongeant dans une mine informations, tout en s’initiant à l’alphabet grec. Corrigés fournis !

