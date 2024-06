Le Muséum de Toulouse lance un concours de nouvelles

Le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse lance un concours de nouvelles. Ce concours gratuit est ouvert à tous, tout le monde peut participer. Il est divisé en deux catégories individuelles : auteurs adultes et jeunes auteurs de moins de 18 ans. Le concours est ouvert jusqu’au mardi 7 janvier 2025 minuit.

Cette 13ème édition du concours de nouvelles du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse a pour thématique : « Et plus si infinités… ». Ce thème a été choisi en lien avec la prochaine exposition temporaire ; « Géants » qui sera visible du 8 octobre 2024 au 29 juin 2025, et également en lien avec l’espace permanent « Biodiversité » qui a ouvert le 6 avril 2024.

L’histoire de la nouvelle, réelle ou fictive, devra interpeller le lecteur et susciter son intérêt. Elle sera jugée sur sa qualité littéraire et son originalité par un jury composé notamment d’auteurs, de lecteurs, d’enseignants et d’éditeurs. De très jolis lots et beaux livres sont à gagner …À vos plumes !

Le règlement du concours et les modalités de participation sont à lire impérativement

https://concoursmuseumtoulouse.tumblr.com/litteraire

Toute question est à adresser à

concours-litteraire-museum@toulouse-metropole.fr

Béatrice Flammang